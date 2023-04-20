Институт поручительства при перевозках планируют развивать в РК

Развитие единой системы транзита товаров в ЕАЭС, а также совершенствование гарантийных механизмов при их транзите - все это предусмотрено документом, который сегодня ратифицировали в Мажилисе.

Речь идет о соглашении, об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате различных налогов и пошлин при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Это в том числе - таможенные пошлины и налоги, специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины. По словам зам главы кабмина – министра финансов Ерулана Жамаубаева, решением Высшего Евразийского экономического совета утверждены Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Ерулан Жамаубаев, Заместитель Премьер-министра – министр финансов РК:

- В договоре о ЕВРАЗЭС все процессы, которые подлежат интеграции, расписаны. Что касается таможенной сферы, то в договоре предусмотрены 21 бизнес-процесс. Эти процессы подлежат интеграции между странами ЕЭК. В настоящее время по 10 бизнес-процессам интеграция идет полным ходом, по 5 процессам идет сейчас сдача оптом в эксплуатацию и по остальным 6 процессам ЕЭК планирует завершить совместно с другими государствами до конца текущего года. Поэтому к следующему году – именно по данному процессу ЕЭК запланировал уже масштабную интеграцию. Думаю, полностью процесс завершится в 2024 году.

По словам Жамаубаева, ратификация соглашения даст возможность нашей стране развить институт поручительства и тем самым улучшить условия национальных перевозчиков при перевозке товаров. Кроме того, развитие поручительства позволит фининститутам привлечь частные инвестиции и создать конкурентную среду на площадке ЕАЭС. Соглашение уже ранее ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия.