Оформить микрокредит на сельскохозяйственные нужды стало еще проще: тонкости сотрудничества

В Казахстане правительство и различные финансовые учреждения идут навстречу тем, кто желает реализовать свои идеи. Чтобы вы смогли улучшить качество жизни и достичь собственных целей, МФО KMF предоставляет микро кредит на сельхоз нужды. Чтобы получить его, достаточно соответствовать требованиям, выставляемым к заемщикам.

Кому предоставят средства?

Услуга микрокредитования доступна гражданам Казахстана, достигшим 21 года. В качестве источника дохода может рассматриваться не только заработная плата, но и предпринимательская деятельность.

Обязательным документом при подаче заявки является удостоверение личности. В зависимости от сферы сельскохозяйственной деятельности пакет дополнительных бумаг будет меняться.

Для рассмотрения уже поданной заявки необходимо подождать до десяти рабочих дней. Сумма при этом может равняться как 2 млн тенге, так и 60 млн тенге. Но в некоторых случаях предприниматель может получить отказ. Чаще всего это происходит в результате:

испорченной кредитной истории, когда у потенциального заемщика есть несколько открытых и невыплаченных займов;

недостаточного уровня предпринимательского дохода, в таком случае МФО может просто не вернуть свои средства;

ошибки в указанных данных, что может свидетельствовать о попытке мошенничества.

Именно поэтому стоит заранее подготовиться к факту подачи заявления. Чем больше бумаг на руках и чем меньше в них ошибок — тем выше вероятность положительного ответа.

Как осуществляется погашение?

Вернуть заем и проценты за предоставленные средства можно не только в отделении компании, но и онлайн. Для этого достаточно указать ИИН и действовать инструкции на сайте KMF.

При необходимости МФО может провести мониторинг выделенных средств, чтобы подтвердить их целевое использование. В качестве подтверждения могут предоставляться акты выполненных работ, приобретенной техники, предоставленных услуг третьим лицам.

Подобный подход поможет реализовать различные сельскохозяйственные стратегии. Все, что для этого нужно — просто подать заявку в KMF.