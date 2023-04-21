Полезные советы по открытию ИП в Казахстане

Работать на себя – это цель, к которой стремятся многие жители Республики Казахстан. И дело не в том, что у индивидуального предпринимателя нет начальства. Речь о возможностях для финансового роста, а также развития собственного бизнеса. При этом даже самые большие энтузиасты могут быть обескуражены бюрократическими проволочками, которые сопровождают оформление предпринимательской деятельности. В этом случае будет актуальным вопрос, как открыть ИП онлайн без очередей и сбора огромного количества документов.

Где можно открыть ИП онлайн?

Возможность удаленной регистрации предпринимательской деятельности предоставляет сервис Kaspi. Для этого вам понадобится выполнить несколько простых шагов:

Скачайте мобильное приложение Kaspi.kz. Найдите пункт «Госуслуги». Перейдите в раздел «Зарегистрировать ИП». Укажите запрашиваемые данные и ответьте на несколько простых вопросов.

После прохождения процедуры в мобильном приложении вы сможете зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Весь процесс в Kaspi.kz проходит в режиме онлайн и без присутствия физического лица при подаче заявки. По истечении определенного времени после подачи заявки вам будет отправлено подтверждение в приложение, а после – и все необходимые документы в электронном виде. Стоит отметить, что регистрация ИП в сервисе Kaspi осуществляется совершенно бесплатно.

Преимущества открытия ИП онлайн

Регистрация индивидуального предпринимательства через онлайн-сервис Kaspi.kz предполагает ряд преимуществ:

не нужно тратить время на поход в физические отделения государственных органов;

вы экономите время на подаче и рассмотрении заявки;

процесс регистрации абсолютно бесплатный;

все процедуры выполняются в согласовании с госорганами, которые и выдают разрешение на регистрацию.

Примечательно, что в Kaspi Гид вы также можете получить исчерпывающую информацию по множеству вопросов, включая расчет социальных платежей для ИП и наемных работников, особенности получения электронного ключа и график сдачи отчетности в налоговую.