Новые зелёные проекты запустят в Жамбылской области

В Жамбылской области планируют реализовать новые зеленые проекты. В регионе намерены ввести в эксплуатацию ветровую и солнечную электростанции. На первом этапе мощность последней может составить 100 МВт. Кроме того, с участием турецкого инвестора планируется открытие производства солнечных панелей. Об этом сообщает пресс-служба акимата области.

К слову, сегодня регион занимает первое место в республике по мощности ВИЭ. Там действует 21 такой объект общей мощностью 451,3 МВт. Это в том числе - 6 гидроэлектростанций суммарной мощностью 24,4 МВт, 9 ветровых электростанций мощностью 175,65 МВт, а также 6 солнечных электростанций мощностью 251,25 МВт. Они производят до 20% возобновляемой электроэнергии в стране.