Инвестиции в основной капитал РК выросли на 16%

Инвестиции в основной капитал Казахстана только за первый квартал этого года показали рост на 16%. Они составили 2,74 трлн тенге. По данным Бюро нацстатистики, больше всего средств было направлено в промышленность. Так, свыше половины вложенных средств в основной капитал пошли на затраты по строительству и капремонту зданий и сооружений. Лидером по привлечению капиталовложений среди регионов стала Атырауская область, которая взяла на себя четверть всех инвестиций. Затем идут Алматы и Астана.