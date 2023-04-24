Свыше 800 инвестпроектов запустят в Казахстане до 2029 года

В Казахстане до 2029 года намерены запустить свыше 800 инвестпроектов. Их стоимость составит более 33 трлн тенге. 122 из них направлены на углубление локализации и выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Это проекты в машиностроении, стройиндустрии, легкой промышленности и металлургии. Также ожидается, что до 2035 года в стране введут 17,3 ГВт новых мощностей электроэнергии. Об этом стало известно на заседании Правительства в Астане, где были рассмотрены меры по реализации поручений Президента страны. В частности, члены кабинета министров затронули вопрос обеспечения населения питьевой водой.

Сегодня, по данным МИИР, доступ к услугам водоснабжения имеют почти 5 тысяч сел. До конца 2025 года намерены довести показатель до 100 %. Особое внимание также уделили на заседании вопросам продбезопасности. До 2025 года в стране планируют построить новые овощехранилища. Всего 97 проектов с объемом хранения более 342 тысяч тонн плодоовощной продукции. По словам Премьер-министра Алихана Смаилова, темпы инфляции в стране до конца года должны быть снижены в двое. Это одна из основных задач Правительства. А модернизация налоговой, бюджетной и тарифной политики должна при этом учитывать интересы граждан и бизнеса.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- Все внедряемые инструменты и механизмы должны быть гибкими и стимулирующими. Многие жалобы населения должны решаться превентивными действиями, проактивно. Особенно это касается здравоохранения, образования и трудовых отношений. Этому будет активно способствовать единый Центр приема граждан. Все первые руководители госорганов должны эффективно использовать данный ресурс для решения поднимаемых гражданами проблем. Каждое поручение Главы государства должно быть выполнено оперативно и эффективно.