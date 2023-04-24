Казахстан и Чехия укрепляют сотрудничество

Крупная транспортно-логистическая компания Чехии намерена локализовать в Казахстане сборку кузовов для автотранспортных средств. Соотвествующее соглашение стороны подписали сегодня в Астане в ходе казахстанско-чешского бизнес-форума. Подобные договоренности заключены и в ряде других областей. В их числе - меморандум о взаимопонимании в военно-техническом сотрудничестве и соглашение о сотрудничестве между Комитетом лесного хозяйства и животнго мира профведомства нашей страны с Пражским зоопарком. В целом, отметили на форуме, документ предусматривает защиту видов животных, находящихся под угрозой исчезновения, особенно лошадей Пржевальского.

Мирослав Бобек, Директор пражского зоопарка:

- Лошадь Пржевальского была здесь 2-3 тысячи лет назад. Мы подписали меморандум о возвращении этой лошади в Казахстан. После того, как мы проверим все места, подготовим инфраструктуру, мы привезем лошадей в Прагу из Венгрии, Германии и других стран. И после этого начнется транспортировка из Чехии в Казахстан.

Объем взаимной торговли между нашими странами по итогам прошлого года превысил 370 млн долларов. Рост в сравнении с 2021-м составил почти 70%. С 2005 года Чехия инвестировала в экономику Казахстана свыше 12 млн долларов.

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