К. Токаев принял Премьер-министра Чехии

Глава государства принял Премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалу, находящегося в Казахстане с официальным визитом.

Особое внимание в ходе встречи было уделено перспективам расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в том числе в транспортно-логистической сфере. Президент заявил о готовности оказать всестороннюю поддержку чешским инвесторам.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- Приветствую тот факт, что Вы привезли сюда большую бизнес-делегацию. Состоится бизнес-форум, который, конечно, будет очень полезен в плане продвижения наших деловых контактов и сотрудничества.

Петр Фиалу, Премьер-министр Чехии:

– У Чешской Республики давние и дружественные отношения с Казахстаном, и мы рассчитываем на их продолжение. Надеюсь, что наша встреча даст новый импульс для более активных контактов. Для нас Казахстан является весьма важным партнером. Сотрудничество между Казахстаном и Чешской Республикой являются одним из важнейших столпов отношений Европейского Союза и Центральной Азии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.