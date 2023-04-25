Правительство РК отрегулировало Комплекс мер по снижению инфляции

В Казахстане в этом году начнут выдавать льготные микрокредиты в сельской местности. В стране стартует реализация проекта «Ауыл Аманаты». В частности, такое финансирование получат 24 проекта. Они предусматривают создание новых и расширение действующих молочно-товарных ферм по опыту Северного Казахстана. Эти и другие меры предусмотрены Комплексом мер по контролю и снижению инфляции. Документ, рассчитанный на 2023-2024 годы, охватывает 93 мероприятия. Это увеличение объемов производства продукции, меры в области хранения, логистики товаров и розничной торговли товарами.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

- В целях покрытия потребности внутреннего рынка продолжится реализация импортозамещающих проектов по производству строительных материалов, товаров легкой, химической и фармацевтической промышленности. Также в текущем году начнется реализация 19 проектов по производству мяса птицы и 17 проектов по переработке мясной продукции, что позволит произвести 249 тыс. тонн мяса птицы и 320 тыс. тонн мясной продукции.

В Казахстане также намерены расширить географию транзитных потоков. Для этого проработают в стране новые транспортные маршруты, а долю отечественных перевозчиков грузов автотранспортом увеличат с 30 до 50%. А еще в республике планируют создать Ситуационный центр, который будет проводить анализ и прогнозирование цен. Предусмотрены и меры по стабилизации цен на социально-значимые товары, ГСМ, уголь и лекарства.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- Нужно принять упреждающие меры по недопущению превышения 15% торговых надбавок. Акиматы имеют для этого все необходимые возможности. Мы должны увеличить долю отечественных товаров на внутреннем рынке, обеспечить развитие механизмов по хранению и транспортировке товаров. Население должно почувствовать и увидеть реальную отдачу от принимаемых мер.