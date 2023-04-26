Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом CNPC

Реализацию новых инвестпроектов в энергоотрасли, экспорт нефти и другие вопросы в сфере обсудили глава Правительства Казахстана Алихан Смаилов и Вице-президент CNPC Хуан Юнчжан. К слову, компания более четверти века успешно осуществляет деятельность на территории нашей страны, выступая важным стратегическим партнером в отрасли.

По словам Премьер-министра, Правительство Казахстана настроено на углубление сотрудничества. Сегодня у сторон сформированы доверительные партнерские отношения, в частности, при реализации крупных проектов во всех секторах нефтегазовой отрасли.

В свою очередь Хуан Юнчжан отметил успех ряда ранее реализованных совместных проектов. Многие из них стали образцом взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, глава CNPC обозначил заинтересованность компании в расширении своей деятельности в Казахстане.