$28 млрд составил инвестприток в РК в 2022 году

Казахстанская экономика в прошлом году пополнилась рекордным числом капиталовложений. Инвестиции в страну за год составили 28 млрд долларов. По данным компании Казах Инвест, за последние 10 лет это стало наибольшим показателем. К слову, в текущем году при содействии компании в стране планируют ввести в эксплуатацию более 40 проектов с иностранным участием. Это производства по выпуску кондитерских и хлебобулочных изделий в Алматы, сельхоз техники на севере страны и производство электроэнергии солнечными станциями в Туркестанской области. Инвесторами выступают Польша, Германия и Италия, соответственно.

Говоря об уже введенных в эксплуатацию проектов также с участием иностранного капитала, можно подчеркнуть, что их всего 46 на общую сумму в 4,1 млрд долларов. Все это, отмечают в Казах Инвест, результат плодотворной работы. В прошлом году компания для инвесторов организовала более 200 визитов в регионы страны. Иностранные гости смогли ознакомиться с площадками СЭЗ, посмотреть промышленные объекты и провести встречи с потенциальными партнерами.