Отгрузка казахстанской нефти стартовала из Джейхана в Румынию

Первую партию отечественной нефти объемом 80 тысяч тонн отгрузили с турецкого терминала Джейхан. Груз ушел в направлении румынского порта Констанца и предназначен для местного НПЗ. Об этом сообщает пресс-служба фонда Нацблагосостояния «Самрук-Казына».

К слову, согласно подписанному в прошлом году пятилетнему соглашению, по маршруту Актау – Баку – Джейхан ежегодно будут отправлять до полутора миллионов тонн сырья. Отгрузка нефти «Made In KZ» была начата в марте по направлению Актау - Баку. По данным на 20 апреля, из порта Актау отгрузили 86 тысяч тонн казахстанской нефти.