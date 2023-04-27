БРК подписал соглашения с двумя чешскими фининститутами. Это документ о сотрудничестве с государственной экспортно-страховой компанией Чехии и с Чешским экспортным банком. Первый направлен на усиление взаимодействия двух компаний по продвижению торговых и инвестиционных потоков между Чехией и Казахстаном. Здесь Банк развития готов выступать заемщиком или гарантом в сделках между странами общим объемом до 150 млн евро.

Другая договоренность предусматривает поддержку через торговлю и другие формы экономического сотрудничества, как между странами, так и предприятиями, предпринимателями, предоставляя свои программы и доступные фининструменты.