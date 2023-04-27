Премьер-министр Алихан Смаилов встретился с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси в рамках своего официального визита в эту страну. В ходе своей речи глава Правительства Казахстана передал приветствие Касым-Жомарта Токаева, отметив, что вопрос развития двусторонних отношений продолжает занимать особое место в повестке дня нашей страны.

Стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического, приграничного и инвестсотрудничества, а также реализации инициатив в культурно-гуманитарном направлении. Отмечено, что в текущем году в Тегеране пройдет первое заседание казахстанско-иранской рабочей группы по сельскому хозяйству в целях развития сотрудничества в сфере АПК. Кроме того, для усиления работы в торговом направлении принято решение о назначении специального торгового представителя Казахстана в Иране.