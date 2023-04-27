Битва IT-стартапов AI Battle состоялась в Астане

В Астане прошла битва IT-стартапов AI Battle. Участники презентовали свои инновационные проекты перед экспертами и инвесторами в Astana Hub. Международный технопарк в партнёрстве с ведущей мировой компанией по анализу больших данных на базе искусственного интеллекта Presight AI стали организаторами конкурса.

К слову, он направлен на повышение уровня идей стартапов, а также и масштабирование их бизнеса в области искусственного интеллекта, больших данных и машинного обучения. Всего на участие в соревновании поступило более 50 заявок. Для финального баттла в итоге были отобраны 11 старапов. Они представили свои инновации перед жюри, в состав которых вошли ведущие специалисты отрасли. Лучшими в трех главных номинациях стали Alaqan, Relive и ARA, получив призовой фонд в размере 10 тыс., 5 тыс. и 3 тыс. долларов США, соответственно.

Отметим, в январе этого года Astana Hub подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Presight.AI из ОАЭ. В рамках соглашения Presight AI компания будет оказывать содействие стартап-проектам участников технопарка из Казахстана, стран Центральной Азии, Азербайджана и Монголии для выхода на рынки региона Ближнего Востока и Африки.