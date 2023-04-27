Казахстан готов нарастить экспорт в Иран на 250 млн долларов

Казахстан готов нарастить экспорт в Иран по 75 товарным позициям на сумму порядка 250 млн долларов. Об этом в ходе переговоров с Первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером заявил Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. По его словам, товарооборот между странами в прошлом году вырос на 20%, составив 528 млн долларов. При этом глава кабмина подчеркнул, что этот показатель можно довести до 3 млрд долларов. Песпективным видится и наращивание поставок в сфере АПК. Ее доля во взаимной торговле составляет 70%.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- Перспективным для нас является аграрный сектор, который составляет значительную долю двустороннего товарооборота. Помимо традиционных экспортных товаров, таких как крупы, мы предложили рассмотреть возможность закупки казахстанских мучных изделий, макаронных и кондитерских изделий, растительных масел и другой продукции животноводства. Кроме того, мы заинтересованы в увеличении поставок иранских ранних овощей и фруктов для удовлетворения потребностей населения в период межсезонья.

Алихан Смаилов и Мохаммад Мохбер также обсудили вопросы привлечения инвестиций, реализации перспективных проектов в транзитно-транспортной сфере и увеличение объемов грузоперевозок. По итогам переговоров стороны выразили готовность разработать дорожную карту по реализации достигнутых договоренностей.