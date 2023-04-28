Фонд Даму вступил в Ассоциацию Европейских гарантийных организаций. В ее состав входят более 45 таких профкорпораций, представляющих свыше 30 стран мира. Благодаря этому, фонд получит доступ к их лучшей практике, а также потенциал расширения международной партнерской сети фонда.

К слову, в рамках работы АЕСМ проводятся заседания рабочих групп, ежегодные семинары, тренинги и специальные мероприятия. Участие в них предоставит фонду возможность наладить прямой диалог и сотрудничество с международными фининститутами и организациями-членами АЕСМ.

Отметим, Европейская ассоциация основана более 30 лет назад. Она регулярно проводит мониторинг гарантийного сектора. Затем же предоставляет техсведения, статистику, информбюллетени, а также другие публикации для продвижения актуальных гарантийных инструментов, необходимых партнерам для предоставления более качественных услуг.