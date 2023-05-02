Казахстан готов увеличить экспорт товаров в США. Речь идет о более чем 9 десятках видов продукции на 800 млн долларов. По информации пресс-службы Премьер-министра, если нашей стране удастся реализовать планы по наращиванию поставок, то республика будет иметь положительный торговый баланс с Соединенными Штатами.

В свою очередь, и американские компании заинтересованы в расширении своей деятельности в Казахстане в различных сферах. Это касается горно-металлургического комплекса, сельского хозяйства, здравоохранения, информационно-коммуникационных и «зеленых» технологий, а также транспортного сектора.

Отметим, товарооборот между государствами в прошлом году вырос почти на 40% и составил свыше 3 млрд долларов. А объем прямых инвестиций из США в Казахстан по итогам прошлого года увеличился почти вдвое – до 5 млрд.