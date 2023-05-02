Казахстан начал добровольное сокращение добычи нефти

Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ начал добровольное сокращение добычи нефти на 78 тысяч баррелей в сутки. Напомним, как ранее сообщало минэнерго республики, снижение объемов продлится с мая и до конца года.

Отметим, о дополнительных ограничительных мерах по добыче объявили девять государств картеля. Помимо нашей страны, это Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Алжир, Оман, Габон и Россия.

В целом в рамках договоренностей, снижение объемов составит 1,6 млн баррелей ежедневно. К слову, добровольный объем снижения производства станет дополнением к действующему с ноября 2022 года плану ОПЕК+ по сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки.