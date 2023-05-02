На 4% вырос объем производства продуктов питания в РК

Снизить зависимость от импорта молочной продукции намерены в Казахстане. Для этого в этом году планируется выделить 100 млрд тенге на создание 65 молочно-товарных ферм. Они смогут производить более 370 тысяч тонн молока в год. Еще 50 таких же ферм будут возведены в 2024 году. На это выделят 113 млрд тенге. Об этом министр сельского хозяйства заявил на заседании Правительства. На нем рассматривался План обеспечения продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.

Ербол Карашукеев отметил, что по основным видам овощей потребности внутреннего рынка полностью обеспечены. Сейчас упор делается на создание необходимой инфраструктуры хранения сельхозпродукции. Так, до конца года простроят 29 складов. В целом в республике имеется свыше 1 200 овощехранилищ – они могут вместить 2 млн тонн сельхозпродукции. В целом в прошлом году объем производства продуктов питания в стране вырос почти на 4% и составил порядка 3 трлн тенге.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- За прошлый год наблюдается положительная динамика развития агропромышленного комплекса республики за счет увеличения объемов производства сельхозпродукции и роста посевных площадей. Так, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 9% и составил 9,3 трлн тенге. Основным триггером роста стало увеличение объемов производства продукции растениеводства на 15%. Помимо реализации Плана, проводится работа по недопущению непродуктивного посредничества, мониторингу и рыночному регулированию цен на социально-значимые продовольственные товары.