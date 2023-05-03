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Аналог Хоргоса построят в ЗКО
  • 03.05.2023, 14:30
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Аналог Хоргоса построят в ЗКО

Еще один центр трансграничной торговли появится в Казахстане. Его планируют возвести на западе страны. По информации Министерства торговли и интеграции, запуск центра «Евразия» запланирован на III квартал 2025 года.

Предварительно он будет ориентирован на приграничные регионы России и рынки стран Восточной Европы. Также станет трансграничным хабом, который охватит экспортный потенциал предприятий не только Западно-казахстанской области, но и других регионов Казахстана.

Отметим, на возведение центра трансграничной торговли в ближайшие три года запланировано привлечь 10 млрд тенге частных инвестиций.


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