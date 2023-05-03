Казахстан и Армения расширят сотрудничество

Создавать совместные предприятия, развивать торговый потенциал и привлекать инвестиции договорились Казахстан и Армения. Стороны подписали протокол о сотрудничестве. Кроме того, республики намерены расширить партнерство в таких отраслях, как металлургическая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, информационно-коммуникационная сфера, транспортная, энергетическая, туристическая индустрии. Также в Ереване планируют открыть филиал международного финансового центра «Астана».

Стороны готовы развивать взаимодействие в области финтехнологий и электронной коммерции. Армянская сторона пригласила отечественные компании к участию в тендерах, а также в проекте создания логистического центра в городе Гюмри. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции нашей страны.

Отметим, в 2022 году товарооборот между государствами вырос в два раза и составил свыше 41 с половиной млн долларов. При этом увеличился и экспорт - с 10 млн почти до 27 млн.