К. Токаев принял Оливье Бешта

Казахстан готов создать условия для более широкого присутствия французского бизнеса на отечественном рынке. В частности - в сферах нефтегазохимии, зеленой энергетики, авиационной и обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики. Об этом Касым-Жомарт Токаев говорил на встрече с сопредседателем казахско-французской межправительственной комиссии Оливье Бештом.

Глава государства высоко оценил уровень двусторонних отношений между странами и выразил уверенность в том, что первый визит в нашу республику министра-делегата по внешней торговле Франции придаст новый импульс стратегическому партнерству во всех сферах.

Стороны также обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита Президента Казахстана во Францию, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- Вы прибыли со специальным посланием от Президента Эмманюэля Макрона. Пожалуйста, передайте ему мои наилучшие пожелания и слова искреннего уважения. Мы будем рады видеть его здесь с государственным визитом в любое удобное для него время. Считаю, что этот визит придаст серьезный импульс развитию нашего взаимовыгодного партнерства во многих областях. Франция – наш крупнейший партнер в Европе. Твердо убежден, что мы располагаем большими возможностями для дальнейшего сотрудничества.

Оливье Бешт, Министр-делегат по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом:

- Ваш официальный визит в Париж в ноябре прошлого года был весьма успешным. Он придал реальный политический импульс двусторонним отношениям. Знаю, что наш Президент придает большое значение своим прекрасным отношениям с Вами, что позволяет проводить обстоятельные беседы по самым важным международным вопросам. Поэтому он попросил меня приложить максимум усилий для развития нашего партнерства. Ваша страна является надежным партнером, дружественным государством и единственной страной в Центральной Азии, с которой у нас установлено стратегическое партнерство.