Поправки в соглашение Таможенного союза о СЭЗ ратифицировали в Мажилисе

Поправки в соглашение Таможенного союза о свободных экономических зонах ратифицировали в Мажилисе. Напомним, протокол лидеры стран Евразийского экономического союза подписали еще осенью 2021 года в Москве. Документ предусматривает внесение изменений правового и редакционного характера, в том числе гармонизацию основной терминологии и вопросов таможенного регулирования в соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС.

Марат Карабаев, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

- Резиденты специальных экономических зон должны были быть объявлены после регистрации. А вот где и в каких СМИ это должно быть опубликовано, не было предусмотрено. Теперь же в новом законе четко прописана необходимость публикации на официальном сайте союза, на территории какого государства зарегистрировано. В-третьих, дается ссылка на регулирование процедуры свободной таможенной зоны, то есть Таможенный кодекс Евразийского экономического союза и договор этого союза о разрешении споров.

Также сегодня мажилисмены ратифицировали Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний. Благодаря документу все стороны смогут своевременно выявлять и не допускать факты производства и продажи, в том числе и через границы государств Содружества - продукции под чужими брендами. Это позволит странам объединить усилия по защите интеллектуальных прав бизнеса.