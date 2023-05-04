Новый международный терминал строят в Алматы

Казахстан намерен усиливать свои позиции как надежного континентального транзитного хаба. Огромную роль в этом будет играть новый международный терминал в Алматы, его строительство сейчас ведется. Ожидается, что он позволит нарастить пассажиропоток одного из крупнейших аэропортов в Центральной Азии и расширить географию полетов. Об этом Премьер-министр Алихан Смаилов говорил на встрече с президентом компании TAV Airports Holding Серканом Каптан.

Глава Правительства отметил большую значимость участия турецкой компании в реализации крупного инфраструктурного проекта. В свою очередь Серкан Каптан сообщил, что новый терминал будет сдан в эксплуатацию уже в следующем году.