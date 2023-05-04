Иностранные инвесторы запустят два зеленых проекта в Казахстане. Так, в Туркестанском регионе идет строительство солнечной электростанции мощностью 50 МВт. По данным областного акимата, проект реализуется с участием итальянского инвестора. Запуск солнечной станции оценивается в 12 с половиной млрд тенге. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в I полугодии 2023-го. Второй проект в сфере возобновляемых источников энергии реализуется с участием инвестора из России. Это будет солнечная станция мощностью 20 МВт и стоимостью 9 млрд тенге. Проект введут в строй в этом году.