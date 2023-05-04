Парламент ратифицировал соглашение ЕАЭС об упрощении таможенных процедур

Финансовые и временные затраты добросовестных предпринимателей при транзитных перевозках в рамках Евразийского экономического союза будут снижены. Верхняя палата Парламента Казахстана ратифицировала соответстующее соглашение.

Документ предусматривает упрощение таможенных процедур для экспортеров, а также регулирует отношения, связанные с уплатой обязательных таможенных пошлин и других платежей. Также, по мнению сенаторов, соглашение поможет развить институт «Поручительства» и единую транзитную систему. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию потенциала и позволит национальным перевозчикам использовать передовой современный опыт.

Султанбек Макежанов, Депутат Сената Парламента РК:

- Соглашение предусматривает упрощение для декларантов, имеющих опыт работы с генеральным обеспечением. Такие декларанты могут предоставлять обеспечение в отношении товаров, перевозимых по нескольким транзитным декларациям, в меньшем размере - на 20%, чем сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в отношении таких товаров. А поручители, признанные национальными гарантами, могут применять упрощения от 10% до 100% от размера финансовой гарантии при соблюдении определенных условий.