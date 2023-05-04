Президенты Казахстана и Таджикистана провели переговоры

В Астане в резиденции «Акорда» состоялась торжественная церемония встречи Президента Таджикистана. Напомним, накануне Эмомали Рахмон прибыл в Казахстан с государственным визитом. Стороны провели переговоры в узком составе. Приветствуя высокого гостя, Касым-Жомарт Токаев назвал Таджикистан надежным стратегическим партнером Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев, Президент РК:

- Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами мы подписываем Декларацию о союзническом взаимодействии. Этот документ очень важный, он устремлен в будущее и в полной мере отвечает национальным интересам наших государств. У нас в этом отношении каких-либо сомнений не имеется. Казахстан и Таджикистан активно развивают торгово-экономическое сотрудничество. Только за прошлый год двусторонний товарооборот вырос на 18,5 %, составив 1,4 млрд долларов. В текущих условиях, связанных в том числе и постпандемийным периодом, это хороший результат.

В ходе переговоров были обсуждены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Особое внимание Главы государств уделили расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах промышленности, сельского хозяйства и транспорта.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:

- Таджикистан и Казахстан – стратегические партнеры. Наши отношения имеют устойчивую динамику развития. Мы придаем важное значение их дальнейшему укреплению. Казахстан сегодня занимает второе место среди ведущих торговых партнеров Таджикистана. Мы поддерживаем активный диалог и по другим направлениям. Готовы обсудить с Вами и социально-экономические перспективы развития наших стран, а также международные и региональные вопросы.