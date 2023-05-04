Казахстан и Таджикистан подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. Документ, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в полной мере отвечает интересам двух народов и отражает обоюдное стремление к дальнейшему сближению по всем направлениям. Приоритетное внимание Президенты уделили укреплению экономического сотрудничества. Стороны договорились довести взаимную торговлю до двух миллиардов долларов. Помочь в этом должна специальная Дорожная карта на ближайщие два года.

Отметим, в 2022 году товарооборот между странами составил порядка полутора миллиардов долларов. Кстати, казахстанские экспортеры уже готовы нарастить поставки в Таджикистан по 60 товарным позициям – буквально от продовольственной продукции до железнодорожных комплектующих и подвижных составов. Большие возможности для углубления взаимодействия имеются в энергетике, промышленной кооперации, ай-ти, финансовом секторе и, конечно же, в АПК. У последнего большие перспективы - товарооборот сельхозпродукции за год вырос на 40 %, превысив 500 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

- Казахстан является одним из крупнейших поставщиков пшеницы и муки в Таджикистан. При этом у нас есть резервы для увеличения экспорта растительных масел, макарон, молочных продуктов и кондитерских изделий. В свою очередь Казахстан заинтересован на системной основе импортировать из Таджикистана плодоовощную продукцию. Мы условились рассмотреть перспективы создания совместных предприятий по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции. Для эффективной и своевременной реализации достигнутых договоренностей подписана Дорожная карта по активизации сотрудничества в области сельского хозяйства до 2025 года.

Эмомали Рахмон, Президент Таджикистана:

- Переговоры прошли в традиционно конструктивной и доверительной атмосфере. Они еще раз подтвердили актуальность поддержания регулярного политического диалога для последовательного развития наших отношений. В этом контексте особо хотел бы отметить принятое сегодня решение о придании нашему стратегическому партнерству характера союзнического взаимодействия. Уверен, что новое качество наших отношений станет фактором дальнейшего поступательного развития межгосударственных связей по всем направлениям. Знаменательно, что данное историческое решение принято в юбилейный для таджикско-казахстанских дипломатических отношений год. За прошедшие три десятилетия создана солидная правовая база, которую мы сегодня существенно дополнили новыми документами.

Стороны также особо подчеркнули значимость налаженного доверительного политического диалога на всех уровнях и взаимодействия в рамках целого ряда международных структур. Это позволяет обеспечивать стабильное развитие и безопасность всего Центрально-азиатского региона. Президент Казахстана также подтвердил свое участие в Саммите Глав государств Центральной Азии, который пройдет в сентябре в Душанбе. Также сегодня Касым-Жомарт Токаев вручил Эмомали Рахмону высшую государственную награду – орден «Алтын Қыран», подчеркнув его вклад в укрепление дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между братскими народами Казахстана и Таджикистана.