Всемирный экономический форум: названы 10 самых востребованных в мире профессий на ближайшие 5 лет

Специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению, менеджеры по устойчивому развитию, бизнес-аналитики, эксперты в сфере информационной безопасности и специалисты в области финтеха. Эксперты Всемирного экономического форума назвали 10 самых востребованных в мире профессий на ближайшие пять лет.

Также в исследовании отмечено, что рынок труда будет нуждаться в дата-аналитиках и дата-инженерах, специалистах по робототехнике, инженерах по электротехнологиям, операторах сельхозоборудования и специалистах по цифровой трансформации. При этом сократятся рабочие места среди офисных, финансовых и страховых работников, сотрудников почты, кассиров, секретарей, бухгалтеров.