Около $134 с половиной млрд составил объем товарооборота Казахстана за 2022 год

Около 134 с половиной млрд долларов составил общий объем товарооборота Казахстана за прошлый год. По информации Министерства торговли и интеграции, это выше показателей 2021 года на 32%. Рост торговли наблюдается со всеми основными партнерами нашей страны. Что касается экспорта обработанной продукции, то он превзошел исторический максимум и достиг 26 с половиной млрд долларов. Спектр товаров глубокого передела тоже расширился, а отечественные товары вышли на новые зарубежные рынки.