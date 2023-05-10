Иностранные инвесторы запустят два производства по переработке сельхозпродукции в РК

Два производства по переработке сельхозпродукции в Казахстане планируют запустить иностранные инвесторы. Так, по данным минсельхоза, китайский производитель заинтересован в строительстве завода по выпуску дегидрированных овощей. Проект реализуют в три этапа в Жамбылской области в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составляет 30 млн долларов. А в Костанайской области уже в этом месяце откроется новый завод по переработке бобовых культур. Проект реализуется турецкой агропромышленной компанией. Мощность производства – порядка 170 тыс. тонн гороха, красной и зеленой чечевицы, нута и пшеницы твердых сортов. Объем инвестиций на первом этапе – 8,5 млн долларов.