Новый метод сельхознаблюдения разработали в Казахстане

Отслеживать состояние посевов пшеницы на основе дистанционного зондирования смогут в Казахстане. Новый метод сельхознаблюдения разработали продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Мэрилендcкий университет. Сейчас специалисты работают над пилотным проектом по тестированию этого способа и возможностью его применения в нашей стране.

По словам экспертов, разработанная модель прогнозирования урожайности учитывает все особенности отечественного АПК, а значит позволит предоставлять аграриям информацию о состоянии сельхозкультур еще до начала уборочной кампании. В свою очередь, фермеры смогут заранее эффективно реагировать на изменения урожайности, чтобы максимально смягчить для себя негативные последствия.