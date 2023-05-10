Логистический парк и сухопутный порт построят в Алматинской области

В Казахстане планируют построить логистический парк и сухопутный порт. Это позволит открыть доступ к рынкам Кореи, Японии, Китая, ЕАЭС, стран Кавказа и Ближнего Востока. Бизнесмены Поднебесной готовы сотрудничать в реализации проекта. По данным Казахстанского агентства инвестиционного сотрудничества, логистический хаб возведут вдоль строящейся обходной железнодорожной линии Алматы. На объекте будут развивать модель бондовых складов, а также новые альтернативные маршруты коммуникации.

Отметим, товарооборот между Казахстаном и Китаем составил свыше 24 млрд долларов в 2022 году. Он увеличился по сравнению с предыдущим годом на 34%. Доля экспорта казахстанских товаров в Поднебесную заняла в общем обороте страны более 15 с половиной процентов.