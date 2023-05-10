До 40% доведут долю МСБ в экономике РК к 2025 году

Довести долю малого и среднего предпринимательства в экономике страны до 40% к 2025-му году – такая задача стоит перед Правительством. Для этого необходимо активнее поддерживать инициативы граждан по созданию и развитию своего дела, отмечают в Кабмине. Так, Акиматы должны на местах создавать благоприятные условия для предпринимателей в том числе - своевременно подводить к объектам всю инфраструктуру: а это дороги, сети электро-, водо- и теплоснабжения. Расширение бизнеса позволит увеличить количество рабочих мест. Цель – создать по 100 дополнительных на каждые 10 тысяч человек.

Отметим, по итогам прошлого года доля МСБ в экономике республики достигла 36%, на 1 миллион 800 тысяч увеличилось количество действующих субъектов, а число занятых в малом предпринимательстве превысило 4 миллиона человек. Больше всего занятых своим делом казахстанцев в 2022 году было в Алматы, Астане, Шымкенте, Туркестанской и Кызылординской областях.

В рамках инструментов финансовой господдержки бизнеса было просубсидировано 24 с половиной тысяч проектов почти на триллион тенге. Кроме того, на реализацию новых бизнес-идей субъектам малого и микропредпринимательства предоставлено более восьмисот грантов на сумму свыше 3 млрд тенге. Еще одной мерой поддержки по линии Минтруда является предоставление безвозмездных грантов и микрокредитов для молодежи под 2,5% годовых. На эти цели предусмотрено более 41 млрд тенге.