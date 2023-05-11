Почти на 263 млрд тенге химической продукции экспортировал Казахстан за рубеж в 2022 году. Об этом сообщает «Казинформ» со ссылкой на Нацпалату предпринимателей. Что касается инвестиций, то в прошлом году в химическую промышленность было вложено 230 млрд тенге. К слову, эта отрасль продолжает демонстрировать устойчивый рост. Производство химической продукции увеличилось почти на 8% и достигло одно из самых высоких показателей за последние годы - 908 млрд тенге. Среди основных товаров химической промышленности ведущие позиции занимают продукты нефтехимии, удобрения и органические химические вещества.