XI форум машиностроителей прошел в Астане

Увеличение местного содержания, внедрение новых технологий и продвижение экспорта. О приоритетах развития обрабатывающей промышленности Казахстана и ее локомотива – машинострении говорили на специализированном форуме в Астане. Так, в прошлом году, благодаря господдержке, объемы производства отрасли превысили три триллиона тенге, значительно увеличился ассортимент и масштабы поставок на внешние рынки отечественной продукции.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- В прошлом году рост производства в машиностроении составил около 9,5%, а по итогам 4 месяцев 2023 года – 36%. Спрос рынка машиностроительной продукции республики оценивается в 23 млрд долларов. Из них свыше 3 млрд обеспечивается отечественным производством. В этой связи имеется значительный потенциал для роста отрасли за счет импортозамещения. Перед нами стоит задача по повышению конкурентоспособности машиностроительных предприятий путем создания доступных финансовых инструментов, внедрения новых технологий, увеличения местного содержания и продвижения экспорта.

Ставка на модернизацию, инновации и цифровизацию производств. Эти «три кита», по словам главы Кабмина, позволят придать ускоренный импульс развитию всего сектора. И главное - Государство готово оказать поддержку производителям. Так, в этом году на льготное финансирование инвестпроектов по модернизации объектов обрабатывающей промышленности в стране предусмотрено 500 млрд тенге с возможностью увеличения объемов до одного триллиона. К тому же, в стране возмещается до 40% затрат на внедрение цифровых технологий и программного обеспечения предприятиям отрасли. А в рамках разработанного Комплексного плана развития машиностроения, в 1,5 раза планируется увеличить вычет расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это, по словам экспертов, будет стимулировать предприятия направлять средства в разработку и внедрение инноваций.