А. Смаилов: Драйвером обрабатывающей промышленности Казахстана должен стать средний бизнес

Драйвером обрабатывающей промышленности Казахстана должен стать средний бизнес. Об этом сегодня говорил Премьер-министр страны на встрече с предпринимателями, представителями госорганов и квазигосударственного сектора.

Алихан Смаилов отметил, что казахстанский бизнес способен выпускать конкурентоспособную продукцию. В свою очередь, государство всегда готово поддержать предпринимателей и принять меры для создания для них благоприятных условий. В частности, сейчас ведется разработка нового Налогового кодекса. Он предусматривает сокращение налоговой нагрузки и упрощение процедур администрирования. Кроме того, для защиты прав предпринимателей внедряется регулирование «с чистого листа». А это означает отмену 10-ти тысяч необоснованных требований к бизнесу. И уже с нового года позволит снизить количество проверок, а все соответствующие графики формировать на основе автоматизированных систем.

Также уже разработана и внедряется новая модель государственно-частного партнерства. Поддержку деловым кругам будут оказывать и на местных уровнях. Так, например, акиматы будут содействовать в выделении бизнесу земельных участков и подведении инфраструктуры.

Ерик Ахмет, директор предприятия:

- Мы донесли свою мысль о развитии отечественной промышленности. Данное совещание оказывает на нас положительное влияние в плане государственной поддержки, государственного стимулирования, по планам финансирования, по включению отечественных товаропроизводителей в долгосрочные проекты. Мы озвучили свои вопросы, получили небольшие комментарии. Ждем дальнейших предложений работы среднего бизнеса с государственным аппаратом, с Правительством. Попросили оказание содействия в плане продвижения отечественного товара на зарубежных рынках. У нас имеется очень большой экспортный потенциал.