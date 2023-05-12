Более 1,4 млн га засеяно в рамках весенне-полевых работ в Казахстане

Посевная в Казахстане в самом разгаре. В рамках весенне-полевых работ в республике уже засеяно порядка полутора млн гектаров. К южным регионам присоединились западные и восточные области страны. В целом, по данным Минсельхоза, в этом году под сельхозкультуры отведено 23 с половиной млн гектаров. Планируется увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых, а также кормовых культур и сахарной свеклы. Будут расширены площади подсолнечника, овощебахчевых, картофеля и гречихи.

Как отмечают в профильном ведомстве, на финансирование весенней кампании по программе «Кен-дала» предусмотрено 140 млрд тенге. Ими планируется обеспечить посев и сбор урожая на площади около 2-ух млн га. В настоящее время фермерам уже выплачено более 133 млрд тенге.