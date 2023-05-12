Инвестиции в науку выросли более чем в три раза

Более чем в три раза выросли инвестиции в казахстанскую науку. Только за январь-март этого года они достигли порядка 26 млрд тенге. Такие данные приводит портал finprom.kz. При этом наибольший объём капиталовложений, а именно 17 млрд - пришлись на Мангистаускую область. Доля этого региона составила 65% от всех инвестиций в науку по стране. В тройке лидеров также - Алматы и Астана.

Отметим, основным источником финансирования в сфере профессиональной, научной и технической деятельности стали собственные средства предприятий, а также небанковские и банковские займы, средства местных бюджетов.