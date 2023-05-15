Саммит «Китай - Центральная Азия» состоится в Сиане

Предстоящий Саммит «Китай - Центральная Азия» придаст новый импульс взаимодействию между странами. Напомним, мероприятие пройдет 18 и 19 мая в Сиане. Республики региона и Поднебесная осознают важность укрепления связей и готовы расширять взаимовыгодные отношения, отмечает эксперты. В частности, например, Казахстан и Китай намерены ввести взаимный безвизовый режим для своих граждан. Такой шаг укрепит партнерство и скажется на расширении деловых связей. Тем более, в последнее время между Казахстаном и КНР растут объемы торговли. В прошлом году товарооборот превысил 24 млрд долларов.

Бекжан Садыков, руководитель отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ:

– В части, перспектив того, что ожидается от саммита «Центральная Азия – Китай», я думаю, что он откроет новую главу для кооперации между странами Центральной Азии и Китая. Я думаю, что будет придан импульс важнейшим направлениям взаимодействия. И, конечно, это будет затрагивать вопросы развития транспортной инфраструктуры. Я так думаю, что с учетом того, что в прошлом году были заключены коммерческие соглашения на более полумиллиарда долларов. И естественно на этом саммите, возможно, будут подписания ряда документов. В том числе по коммерческим направлениям. Я думаю, что нужно ожидать коммерческих контрактов не только на поставку, но и на раскрытие нашего промышленного потенциала, в том числе вдоль среднего коридора – мидлкоридора.

По словам спикера, китайский рынок весьма привлекателен для производителей товаров. И объемы поставок продукции из Центральной Азии постепенно увеличиваются. К примеру, если Узбекистан становится лидером по экспорту черешни, то Кыргызстан и Таджикистан - продуктов питания, в том числе мяса, меда и сухофруктов. А вот Казахстан привлекает Поднебесную транспортно-логистическими возможностями.

Бекжан Садыков, руководитель отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ:

- Наша страна выступает мостом между Западом и Европой. И для Казахстана стратегически важно развивать сотрудничество с Китаем, с точки зрения раскрытия потенциала нашей инфраструктуры и, конечно, это придаст импульс дальнейшему развитию внешнеэкономических связей Казахстана, в целом, Центральной Азии с другими игроками.