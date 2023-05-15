Объемы электронной коммерции стремительно растут в Казахстане

В Казахстане продолжают стремительно расти объемы электронной коммерции. За 2022 год этот сектор вырос на 30% и превысил один триллион 300 миллиардов тенге. Аналитики считают, что один из важных факторов развития электронной торговли - высокий уровень цифровизации в стране. По данным ООН, Казахстан занимает 15 место в мире по уровню электронного участия и 28 место по развитию электронного правительства. Главными драйверами рынка остаются маркетплейсы. На них приходится почти 90% всех электронных покупок в республике. Причем казахстанцы предпочитают приобретать товары на локальных площадках, а не на международных. К примеру, 8 из 10 покупок приходится на местных игроков.