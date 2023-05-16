В какие страны Казахстан поставляет пшеницу и меслин?

Один миллион 300 тысяч тонн пшеницы и меслина за два месяца этого года экспортировал Казахстан за рубеж. На этом наша страна заработала более 370 млн долларов. Такие данные приводит energyprom.kz. Большая часть продукции была отправлена в страны СНГ - Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Также поставки осуществлялись в Афганистан, Италию и Турцию.

Отметим, в 2022 году посевная площадь под пшеницу составила порядка 13 млн га. Самые высокие показатели традиционно наблюдались в Акмолинской области. В тройке лидеров также оказались Костанайская и Северо-Казахстанская области.