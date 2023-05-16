Иностранные инвесторы откроют новые предприятия в Казахстане

Выгодные условия Специальных экономических зон привлекают инвесторов. Так, новое производство на территории «СЭЗ Хоргос Восточные ворота» намерена запустить китайская компания. По информации минсельхоза республики, она намерена построить завод по производству ирригационного оборудования. Проект оценивается в 20 млн долларов. Его планируют открыть в 2024 году, при этом первую линию производства оросительных систем запустят уже в этом году.

А вот немецкий инвестор заинтересован в запуске нового предприятия в специальной экономической зоне «Морпорт Актау». По информации акимата Мангистауской области, это будет производственный комплекс для изготовления огнеупорных изделий. Будущее предприятие разместится на площади в 2 гектара. Планируемая сумма инвестиции - 2 млрд тенге. Мощность проекта может составить 20 тыс. тонн огнеупорного бетона в год.