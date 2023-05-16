Почти на 13,5% вырос внешнеторговый товарооборот Казахстана в 2023 году

Почти на 13,5% вырос внешнеторговый товарооборот Казахстана за первые три месяца этого года. На заседании Правительства отметили, что за этот период наша страна наторговала с другими государствами на 32 с половиной млрд долларов. Причем больше половины занял экспорт. При этом наблюдался рост поставок отечественных обработанных товаров – сразу на 8% - до 6 млрд долларов. Это стало возможным благодаря увеличению объемов местного производства, говорят представители отраслевого министерства.

Также наблюдается пятипроцентный рост в реальном секторе и в сфере услуг. Положительная динамика отмечается во всех основных отраслях экономики. Что касается инвестиций, темп их роста в основной капитал составил 18%. Теперь стоит задача – удвоить эту цифру.

Алихан Смаилов, Премьер-министр РК:

- Для повышения деловой активности и качественного развития экономики нужно активизировать привлечение внутренних и внешних инвестиций. В этой связи необходимо сконцентрироваться на реализации пула запланированных инвестпроектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT-секторе, туризме и других сферах. Нам нужно в этом году обеспечить привлечение инвестиций в основной капитал - 18,5 трлн тенге.

Правительство нацелено снизить инфляцию в этом году в 2 раза. Она после достижения пика годового значения в феврале замедлилась до 17% в апреле. По прогнозам Международного валютного фонда, рост ВВП Казахстана сохранится на уровне 4,3%.