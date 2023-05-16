Касым-Жомарт Токаев принял годовой отчет Нацбанка Казахстана. Так, по итогам 2022 года, международные и золотовалютные резервы страны увеличились также, как и активы Национального фонда. Возросли и объемы кредитования экономики банками второго уровня – сразу на 23 %, в том числе и займы бизнесу – на 14%. Также в прошлом году снизился уровень долларизация экономики страны - на 31,6 %. В целом же, по информации Нацбанка, международные агентства Fitch Ratings и Standard & Poor’s подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне «трипл Би» прогноз «стабильный».