Экономический форум «Центральная Азия – Европейский союз» состоится в РК 18-19 мая

18-19 мая в Казахстане пройдет Второй экономический форум «Центральная Азия – Европейский союз». Ожидается, что участники обсудят в Алматы вопросы углубления межрегионального сотрудничества и дальнейшие шаги по реализации взаимодействия между странами региона и ЕС. В частности, внимание будет уделено таким приоритетным областям, как переход к «зеленой» экономике, цифровая трансформация, улучшение бизнес-среды в странах Центральной Азии, а также мерам по расширению торговли и транспортной взаимосвязанности.

Ержан Абиш, Директор департамента международного экономического сотрудничества МНЭ РК:

- Первый день, 18 мая будет проходить в бизнес-формате, В2В формате, где будут участвовать компании с европейских и центральноазаитских стран для улучшения деловых связей между этими странами, между компаниями для улучшения бизнес-климата, в целом, и для налаживания экономического диалога. В целом Казахстану этот экономический форум даст мультипликативный эффект. Европейский союз сейчас старается улучшить свои конективити с ЦА-странами для диверсификации своей экономики, для нахождения инвестиционного потенциала. И в этом плане Казахстан смог бы сыграть ключевую роль для предоставления своего транспортного потенциала и для улучшения, в целом, своего товарооборота между этими странами.

Отметим, Европейский союз - основной торговый и инвестиционный партнёр Казахстана. В 2022 году товарооборот между сторонами составил порядка 40 млрд долларов. Это на 38% выше показателя предыдущего года. В то же время объём инвестиций, вложенных европейскими компаниями в нашу страну в 2022 году, достиг 12,5 млрд долларов.