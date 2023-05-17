Многофункциональный морской терминал появится в Казахстане к 2025 году. Объект «Саржа» будет построен и введен в эксплуатацию в порту Курык в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области. На его возведение привлекут более 150 млрд тенге частных инвестиций. К многофункциональному морскому терминалу подведут транспортно-логистическую инфраструктуру. В том числе возведут универсальную автостоянку-накопитель для крупнотоннажных фур. Также на участке построят склад временного хранения с полным циклом таможенного оформления и две сортировочные станции. Также в планах подведение ж/д ветки к магистральной линии паромного комплекса.