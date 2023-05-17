Почти на 4% вырастет экономика Казахстана в 2023 году. Такой прогноз озвучили в Европейском банке реконструкции и развития. Согласно отчету, ВВП нашей страны получает новые возможности от переноса иностранных фирм и инвестиций в новые же сферы деятельности, приносят результат и усилия по диверсификации транспортных и нефтяных транзитных маршрутов. Кроме того, планируемые реформы в инвестклимате республики могут способствовать привлечению капитала и развитию МСБ в среднесрочной перспективе. Международный финансовый институт также ожидает, что экономики Центральной Азии вырастут в среднем на 5,2% в 2023 году.