В 3 раза вырос экспорт казахстанских грузов по Транскаспийскому транспортному маршруту

Объемы железнодорожных грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту растут. Так, за 3 месяца этого года они выросли почти на 64% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го и составили 433 тысячи тонн. В том числе, перевезено более 4 тысяч контейнеров. Наибольший рост - в 3 раза пришелся на экспортные поставки. Также на 22% увеличились импортные перевозки. На сегодня из Казахстана идет контейнерная перевозка цветных металлов, ферросплавов, чечевицы, зерновых грузов и других товаров. Из Китая через нашу страну идет транзит томатной пасты, химикатов и оборудования в Южную Европу и Турцию. Отметим, развитию международного коридора способствует реализация на маршруте крупных казахстанских инфраструктурных проектов, включая строительство вторых ж/д путей на участке «Достык-Мойынты», контейнерного хаба в порту Актау, обводной линии станции Алматы.